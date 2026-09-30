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Gyártás megszűnt

Cube mikro hangrendszer

MCM103B/12

A hangzás bűvöletében

Élvezze kedvenc CD-it és hordozható zeneszámait, ahogyan Önnek tetszik. A Philips mikro zenei rendszerrel nem csupán CD-it, de az USB Direct funkciónak köszönhetően hordozható zeneszámait is könnyedén lejátszhatja. A kompakt kialakítás nagyszerűen illeszkedik minden életstílushoz.

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Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

A Philips zenerendszer kimeneti összteljesítménye 10 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz

A kompakt kialakítás illeszkedik bármilyen térhez és életstílushoz. Tervezésének és méretének köszönhetően a kompakt készülék minden helyiségbe illik.

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.