10 W RMS kimeneti összteljesítmény

A Philips zenerendszer kimeneti összteljesítménye 10 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.