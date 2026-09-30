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Gyártás megszűnt

Mikro Hi-Fi rendszer

MCM190/22

Élvezze a CD-lemezről szóló MP3 zenét, ahogyan szereti

A kompakt és stílusos, elegáns famintázatú szépség erőteljes hangzást rejt. Egyesíti a fantasztikus teljesítményt és a legfontosabb funkciókat, de nem alkuszik meg a külső tekintetében sem. Dőljön hátra, és élvezze a zenét úgy, ahogyan szereti.

Összes előny megtekintése

Élvezze a CD-lemezről szóló MP3 zenét, ahogyan szereti

  • MP3

2x5 W RMS / 2x10 W zenei teljesítmény / 400 W PMPO

Incredible Surround™ kiterjesztett hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes surround hatást érzékelhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

10 órányi MP3-CD zene

10 órányi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” rövidítése. Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel a hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.