Incredible Surround™ kiterjesztett hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes surround hatást érzékelhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.