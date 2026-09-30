Bevásárlókosár

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Gyártás megszűnt

Sleek mikro hangrendszer

MCM280D/12

A hangzás bűvöletében

Élvezze kiváló hangzású iPhone/iPod zenéjét a Philips MCM280D mikro Hi-Fi rendszerével. Stílusos kialakítása mellett, lejátszás közben töltheti iPhone/iPod készülékét, MP3 formátumba rippelheti CD-it, valamint USB Direct kapcsolattal játszhatja le MP3/WMA zeneszámait hordozható lejátszójáról.

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Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében

  • iPhone/iPod dokkolóegység

60 W kimeneti RMS összteljesítmény

A rendszer RMS összteljesítménye 60 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőből a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.