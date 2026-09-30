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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

MCM3050/12

Az otthonába illő hang

Több forrásból is élvezheti a zenét – az MP3-CD lemezektől és a rádiótól az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozású hordozható eszközökig. Ez a Philips mikro zenei rendszer tartalmazza a zengő basszust biztosító wOOx technológiát is, és többféleképpen lehet stílusosan a falra szerelni.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

  • 40 W

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető

A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető

A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.

A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.