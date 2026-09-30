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Gyártás megszűnt

Classic mikro Hi-Fi rendszer

MCM761/12

A hangzás bűvöletében

A Philips Classic mikro Hi-Fi rendszernek köszönhetően lehetősége van a jó hangzás előnyeinek megismerésére. Rippelje be zeneszámait egyenesen MP3 formátumba az USB Direct használatával. Nincs szüksége számítógépre mindehhez. Elegáns kialakítású, klasszikus kinézetű, faborítású hangsugárzók, amelyek soha nem mennek ki a divatból.

Összes előny megtekintése

Élvezze a hifi zenét

A hangzás bűvöletében

  • Szalagos magassugárzó

  • 150 W

Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.