2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SBM100ORG/00
Univerzális hordozható hangszóró
Élvezze a zenét a Philips univerzális hordozható hangszórójával. A MicroSD kártyaaljzat és a külső készülékek csatlakoztathatósága (aux-in) révén szinte bármiről hallgathatja kedvenc dallamait. A wOOx™ technológiájú, akkumulátoros, kompakt hangszóró többféle színben is kapható.
narancs színű
A rendszer kimeneti összteljesítménye 1,5 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
Értékelések