2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Egyenletesen melegít,forró pont nélkül
Gyors melegítés
Kíméletes kiolvasztás
Melegen tartás funkció
Egyetlen darabból készült, így egyszerű a tisztítása, aminek köszönhetően több időt tölthet a kisbabájával.
A gomb egyszerű elforgatásával kapcsolhatja be a cumisüveg-melegítőt, és választhatja ki a melegítési beállítást. Az üvegmelegítő hasznos melegítési referenciatáblázattal rendelkezik, melynek köszönhetően egyszerűen kiszámolhatja, hogy meddig tart a tej felmelegítése.
A cumisüveg-melegítő teljes mértékben kompatibilis az összes Philips Avent cumisüveggel és tárolóedénnyel*. Segítségével kényelmesen melegíthetők a cumisüvegek és bébiételtartók.
4.8
5-ből
83
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Carlitta121
16/05/2026
România
Acest produs este extrem de util, incalzeste laptele la temperatura perfecta si nu trebuie sa mi fac griji daca laptele e prea fierbinte sau nu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Date of Use 2026-04-26
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Date of Use 2026-04-26
Ela11
01/10/2024
România
A promóció része
Aparat de încălzit biberon
Un produs minunat ma ajutat foarte mult sunt foarte mulțumită de achiziție
Előnyök
Ușor de folosit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Czy06
29/09/2024
România
A promóció része
The best!!!
Scapă de grija faptului ca încălzești prea tare biberonul copilului sau ca nu este suficient de cald laptele. Aparatul acesta știe exact ce temperatură este potrivită pentru bebelușii noștrii. O invenție genială!
Előnyök
Încălzește și menține temperatura optimă a laptelui
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
150 ml, 22 °C-os tej esetében, 260 ml-es Philips Natural cumisüvegben
A Philips Avent anyatejtasakok és 60 ml-es cumisüvegek nem használhatók ezzel a cumisüveg-melegítővel.