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Összes sorozat

  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés

Philips Avent AdvancedGyors üvegmelegítő

SCF355/09

4.8
| (83) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Gyors és egyenletes melegítés
Amikor eljön a következő etetés ideje, 3 perc alatt finoman felmelegítheti a tejet vagy az ételt gyermeke számára. A forró pontok elkerülése érdekében a készülék fokozatosan és folyamatosan melegít. Egyszerűen használható, praktikus kiolvasztás beállítással rendelkezik, és bébiétel melegítésére is alkalmas.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Egyenletesen felmelegítés mindössze 3 perc alatt

Gyors és egyenletes melegítés

  • Egyenletesen melegít,forró pont nélkül

  • Gyors melegítés

  • Kíméletes kiolvasztás

  • Melegen tartás funkció

Egy részből áll az egyszerű tisztítás érdekében

Egy részből áll az egyszerű tisztítás érdekében

Egyetlen darabból készült, így egyszerű a tisztítása, aminek köszönhetően több időt tölthet a kisbabájával.

Könnyen kezelhető a hasznos melegítési útmutató segítségével

Könnyen kezelhető a hasznos melegítési útmutató segítségével

A gomb egyszerű elforgatásával kapcsolhatja be a cumisüveg-melegítőt, és választhatja ki a melegítési beállítást. Az üvegmelegítő hasznos melegítési referenciatáblázattal rendelkezik, melynek köszönhetően egyszerűen kiszámolhatja, hogy meddig tart a tej felmelegítése.

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és a leggyakoribb márkákkal

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és a leggyakoribb márkákkal

A cumisüveg-melegítő teljes mértékben kompatibilis az összes Philips Avent cumisüveggel és tárolóedénnyel*. Segítségével kényelmesen melegíthetők a cumisüvegek és bébiételtartók.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

83

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

16/05/2026

România

România

Acest produs este extrem de util, incalzeste laptele la temperatura perfecta si nu trebuie sa mi fac griji daca laptele e prea fierbinte sau nu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Date of Use 2026-04-26

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Date of Use 2026-04-26

01/10/2024

România

România

Aparat de încălzit biberon

Un produs minunat ma ajutat foarte mult sunt foarte mulțumită de achiziție

Előnyök

Ușor de folosit

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

29/09/2024

România

România

The best!!!

Scapă de grija faptului ca încălzești prea tare biberonul copilului sau ca nu este suficient de cald laptele. Aparatul acesta știe exact ce temperatură este potrivită pentru bebelușii noștrii. O invenție genială!

Előnyök

Încălzește și menține temperatura optimă a laptelui

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 150 ml, 22 °C-os tej esetében, 260 ml-es Philips Natural cumisüvegben

  2. A Philips Avent anyatejtasakok és 60 ml-es cumisüvegek nem használhatók ezzel a cumisüveg-melegítővel.