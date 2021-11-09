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  • Erőteljes hangzás. Torzításmentes hívások.
  • Erőteljes hangzás. Torzításmentes hívások.
  • Erőteljes hangzás. Torzításmentes hívások.
  • Erőteljes hangzás. Torzításmentes hívások.

Gyártás megszűnt

In-Ear fülhallgató mikrofonnal

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Értékelések
Erőteljes hangzás. Torzításmentes hívások.
Egy szempillantás alatt válthatsz a lejátszási listáról podcastra vagy hívásra. A tökéletesen hangolt neodímium akusztikus meghajtók és a passzív zajszűrés tiszta hangzást nyújtanak. A 3 méretben elérhető, cserélhető fülbetéteknek köszönhetően megtalálhatod a számodra tökéletes illeszkedést.
Összes előny megtekintése

Hallgasson zenét és telefonáljon

Erőteljes hangzás. Torzításmentes hívások.

Tiszta hangzás

Merülj el a podcast hallgatásában. Mozgasson meg a zene. Az ovális akusztikus cső és a három méretben elérhető cserélhető gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít. Így kényelmesen hallgathatsz bármit, és élvezheted a megfelelő passzív zajszűrés előnyeit.

In-line távvezérlő. Egyszerű váltás a lejátszási listáról a hívásra

Fogadd a hívást, és szüneteltesd a lejátszási listádat. Az in-line távvezérlőnek köszönhetően mindezt anélkül teheted meg, hogy az okostelefonodhoz kellene nyúlnod.

1,2 m kábelhosszúság

Ez az in-ear fülhallgató 1,2 m hosszúságú kábellel rendelkezik. A fülhallgató és a kábel közötti puha, gumi rögzítőelem megvédi a kábelcsatlakozást, lehetővé téve a zavartalan hangzást.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.5

5-ből

4

Értékelések

4
2

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Előnyök

Цена. качество звука.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Előnyök

jakość, cena

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.