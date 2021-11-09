2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE1405BK/10
Merülj el a podcast hallgatásában. Mozgasson meg a zene. Az ovális akusztikus cső és a három méretben elérhető cserélhető gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít. Így kényelmesen hallgathatsz bármit, és élvezheted a megfelelő passzív zajszűrés előnyeit.
Fogadd a hívást, és szüneteltesd a lejátszási listádat. Az in-line távvezérlőnek köszönhetően mindezt anélkül teheted meg, hogy az okostelefonodhoz kellene nyúlnod.
Ez az in-ear fülhallgató 1,2 m hosszúságú kábellel rendelkezik. A fülhallgató és a kábel közötti puha, gumi rögzítőelem megvédi a kábelcsatlakozást, lehetővé téve a zavartalan hangzást.
3.5
5-ből
4
Értékelések
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Előnyök
Цена. качество звука.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Előnyök
jakość, cena
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem