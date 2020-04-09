2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
12,2 mm-es meghajtók/ nyitott earbud
Earbud
A kis súly nem jelenti azt, hogy törékeny is. Mivel útközbeni használatra készült, a fülhallgató kábelét törésgátlóval látták el a nagyobb tartósság és a hosszabb élettartam érdekében.
Ikonikus dizájn friss, modern, magasfényű részekkel.
A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Előnyök
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Hátrányok
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Слушалки с микрофон
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Слушалки с микрофон
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Előnyök
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Hátrányok
Zvuk není perfektní
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem