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Összes sorozat

  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

Gyártás megszűnt

Fejhallgató mikrofonnal

SHE4205WT/00

4.7
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
A könnyedén viselhető Philips Flite Hyprlite fejhallgató tiszta hangzást biztosít, és felhőtlen kényelem mellett teszi szebbé a napját. Kivételesen vékony, és hihetetlenül könnyű, szinte észre sem veszi, hogy a fülében van.
Összes előny megtekintése

Gravitációval szembeszálló fejhallgatók

Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

  • 12,2 mm-es meghajtók/ nyitott earbud

  • Earbud

Törésgátlóval ellátott, tartós kábel

Törésgátlóval ellátott, tartós kábel

A kis súly nem jelenti azt, hogy törékeny is. Mivel útközbeni használatra készült, a fülhallgató kábelét törésgátlóval látták el a nagyobb tartósság és a hosszabb élettartam érdekében.

Karcsú, metálfényű részek

Karcsú, metálfényű részek

Ikonikus dizájn friss, modern, magasfényű részekkel.

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Előnyök

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Hátrányok

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Слушалки с микрофон

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Слушалки с микрофон

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Előnyök

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Hátrányok

Zvuk není perfektní

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.