2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljes hangzás
A Philips SHL3000 fejhallgató erőteljes hangzást és mély hangot nyújt. Az elforgatható, puhán párnázott kagylókkal együtt tökéletes zenehallgatási élményt kínál utazás közben.
DJ monitorozó stílusú
kék
Ez a Philips fejhallgató – zárt akusztikus kialakításának köszönhetően – remek hangszigetelést biztosít.
4.9
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Johnny3Tears
12/01/2015
Česká republika
Excelentní!
Se sluchátky jsem velice spokojen. Dokonale sedí na hlavu, zvuk má skvělou kvalitu a podporuje ve vysokých mírách bassy. Doporučuji!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones
sandasz1
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones
Szajmon132
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones