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Gyártás megszűnt

fejpántos fejhallgató

SHL3000BL/00

4.9

| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes hangzás

A Philips SHL3000 fejhallgató erőteljes hangzást és mély hangot nyújt. Az elforgatható, puhán párnázott kagylókkal együtt tökéletes zenehallgatási élményt kínál utazás közben.

Összes előny megtekintése

DJ monitorozó kivitelű fejhallgató

Erőteljes hangzás

  • DJ monitorozó stílusú

  • kék

A zárt akusztika kiváló hangszigetelést biztosít

Ez a Philips fejhallgató – zárt akusztikus kialakításának köszönhetően – remek hangszigetelést biztosít.

Az állítható kagylók és fejpánt bármilyen fejformához illeszkednek

Az állítható kagylók és fejpánt bármilyen fejformához illeszkednek

Puha fülpárnák a kényelmes, hosszú zenehallgatáshoz

Puha fülpárnák a kényelmes, hosszú zenehallgatáshoz

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

12/01/2015

Česká republika

Česká republika

Excelentní!

Se sluchátky jsem velice spokojen. Dokonale sedí na hlavu, zvuk má skvělou kvalitu a podporuje ve vysokých mírách bassy. Doporučuji!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000BL Headband headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.