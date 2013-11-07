TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a csomagolásról
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a csomagolásról
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

fejpántos fejhallgató

SHL3000RD/00

3.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes hangzás

Erőteljes hangzás és basszusok az 1000 mW terhelhetőségnek és a 32 mm-es neodímium meghajtóknak köszönhetően. Az elforgatható, puhán párnázott kagylókkal együtt tökéletes zenehallgatási élményt kínál utazás közben.

Összes előny megtekintése

DJ monitorozó stílussal

Erőteljes hangzás

  • DJ monitorozó stílusú

  • piros

Az állítható kagylók és fejpánt bármilyen fejformához illeszkednek

Az állítható kagylók és fejpánt bármilyen fejformához illeszkednek

Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz

Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.

A 32 mm-es hangszórók erőteljes és dinamikus hangzást biztosítanak

A 32 mm-es hangszórók erőteljes és dinamikus hangzást biztosítanak

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt, za dobrą cenę

Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000RD Headband headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000RD Headband headphones

12/05/2019

România

România

O.K. .

Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000RD Headband headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000RD Headband headphones

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.