2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljes hangzás
Erőteljes hangzás és basszusok az 1000 mW terhelhetőségnek és a 32 mm-es neodímium meghajtóknak köszönhetően. Az elforgatható, puhán párnázott kagylókkal együtt tökéletes zenehallgatási élményt kínál utazás közben.
DJ monitorozó stílusú
piros
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.
3.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
iza12
07/11/2013
Polska
Dobry produkt, za dobrą cenę
Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000RD Headband headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000RD Headband headphones
PIN6A
12/05/2019
România
O.K. .
Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000RD Headband headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000RD Headband headphones