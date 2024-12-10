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Gyártás megszűnt

Fülhallgató mikrofonnal

SHL3265BG/00

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Kiváló hatású basszus, éles részletek

Az SHL3265 a becsvágyó DJ-k elvárásainak megfelelő teljesítményt nyújt. A 40 mm-es neodímium meghajtók garantálják a dinamikus basszust, miközben a cserélhető kagylók 165°-ban elforgathatók az egyszerű monitorozás érdekében. 2000 mW-os teljesítménye révén a fülhallgató még nagy hangerőnél sem torzít.

Összes előny megtekintése

Kiváló hatású basszus, éles részletek

  • 40 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Légáteresztő fülpárnák

  • Kis méretre összehajtható

In-line mikrofon és hívásfogadó gomb a kihangosítható hívások érdekében

In-line mikrofon és hívásfogadó gomb a kihangosítható hívások érdekében

165°-ban elfordítható fülpárnák a monitorozáshoz és a kiemelkedő rugalmassághoz

A kialakítás a becsvágyó DJ-k igényeit követi, ezért a fülpárnák 165°-ban elforgathatók – így számok keverésekor kényelmesen megoldható az egyfüles hallgatás. Az elforgatás a normál zenehallgatásnál is jól jön, amikor a külső hangokra is figyelni kell.

Kompakt, összehajtható kialakítás megfordítható fülpárnákkal

Az SHL3260 fejhallgatót úgy alakítottuk ki, hogy menet közben is a legjobb élményt nyújtsa, ezért összehajtható, hogy könnyen tárolható és tökéletesen szállítható legyen. Az ügyes kialakításnak és az alkatrészek, például a tartós pántok gondos kiválasztásának köszönhetően a fejhallgató részei könnyedén kezelhetőek.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

10/12/2024

Polska

Polska

Dobre Słuchawki

Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej

Előnyök

składane

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Használat dátuma 2022-12-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Használat dátuma 2022-12-10

04/01/2018

Polska

Polska

Serdecznie polecam

Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.