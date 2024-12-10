2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHL3265BG/00
Kiváló hatású basszus, éles részletek
Az SHL3265 a becsvágyó DJ-k elvárásainak megfelelő teljesítményt nyújt. A 40 mm-es neodímium meghajtók garantálják a dinamikus basszust, miközben a cserélhető kagylók 165°-ban elforgathatók az egyszerű monitorozás érdekében. 2000 mW-os teljesítménye révén a fülhallgató még nagy hangerőnél sem torzít.
40 mm-es meghajtók, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Légáteresztő fülpárnák
Kis méretre összehajtható
A kialakítás a becsvágyó DJ-k igényeit követi, ezért a fülpárnák 165°-ban elforgathatók – így számok keverésekor kényelmesen megoldható az egyfüles hallgatás. Az elforgatás a normál zenehallgatásnál is jól jön, amikor a külső hangokra is figyelni kell.
Az SHL3260 fejhallgatót úgy alakítottuk ki, hogy menet közben is a legjobb élményt nyújtsa, ezért összehajtható, hogy könnyen tárolható és tökéletesen szállítható legyen. Az ügyes kialakításnak és az alkatrészek, például a tartós pántok gondos kiválasztásának köszönhetően a fejhallgató részei könnyedén kezelhetőek.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Maniak28
10/12/2024
Polska
Dobre Słuchawki
Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej
Előnyök
składane
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Használat dátuma 2022-12-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Használat dátuma 2022-12-10
Maxgliwice78
04/01/2018
Polska
Serdecznie polecam
Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem