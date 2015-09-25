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Gyártás megszűnt

Zajkioltó fejhallgató

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Jobb hangzás, kevesebb zaj

Merüljön el a zenében az innovatív ActiveShield™ aktív zajkioltó technológiának köszönhetően. A nyomáscsökkentő párnák hosszú távon is kényelmes viseletet biztosítanak, a kompakt, összehajtható kivitel pedig ideális a hordozáshoz, és az egyszerű tároláshoz.

Összes előny megtekintése

erőteljes basszus

Jobb hangzás, kevesebb zaj

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Kis méretre összehajtható

Az ActiveShield™ zajkioltó technológia akár 97%-kal csökkenti a zajt

Az ActiveShield™ zajkioltó technológia akár 97%-kal csökkenti a zajt

Az ActiveShield™ zajkioltó technológia két visszajelző mikrofonnal rendelkezik az alacsony frekvenciák kioltásához. A környezeti zajt érzékelve, és az egyik mikrofon jelét fázisban megfordítva hatékonyan kioltja a zajt. Így a háttérzajt csenddé alakítja.

Vékony és kompakt, összehajtható kivitel a könnyű hordozhatóságért

Vékony és kompakt, összehajtható kivitel a könnyű hordozhatóságért

Vékony és kompakt, összehajtható kivitelű, így könnyen hordozható útközben.

A zárt kialakítás kizárja a zajokat, megvalósítva így a zajszigetelést

A zárt kialakítás kizárja a zajokat, megvalósítva így a zajszigetelést

A hangolt 32 mm-es neodímium meghajtók, kombinálva az akusztikusan zárt hátsó rendszerrel, és a fülre szorosan illeszkedő kialakítással, kiváló és lenyűgözően precíziós hangzást nyújtanak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.