2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Jobb hangzás, kevesebb zaj
Merüljön el a zenében az innovatív ActiveShield™ aktív zajkioltó technológiának köszönhetően. A nyomáscsökkentő párnák hosszú távon is kényelmes viseletet biztosítanak, a kompakt, összehajtható kivitel pedig ideális a hordozáshoz, és az egyszerű tároláshoz.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Kis méretre összehajtható
Az ActiveShield™ zajkioltó technológia két visszajelző mikrofonnal rendelkezik az alacsony frekvenciák kioltásához. A környezeti zajt érzékelve, és az egyik mikrofon jelét fázisban megfordítva hatékonyan kioltja a zajt. Így a háttérzajt csenddé alakítja.
Vékony és kompakt, összehajtható kivitelű, így könnyen hordozható útközben.
A hangolt 32 mm-es neodímium meghajtók, kombinálva az akusztikusan zárt hátsó rendszerrel, és a fülre szorosan illeszkedő kialakítással, kiváló és lenyűgözően precíziós hangzást nyújtanak.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów