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Összes sorozat

  • Kis súly és kényelmes használat
  • Kis súly és kényelmes használat
  • Kis súly és kényelmes használat
  • Kis súly és kényelmes használat
  • Kis súly és kényelmes használat
  • Kis súly és kényelmes használat
  • Kis súly és kényelmes használat
  • Kis súly és kényelmes használat
  • Kis súly és kényelmes használat
  • Kis súly és kényelmes használat

Gyártás megszűnt

Sztereó fejhallgató

SHP1900/10

4.5
| (23) Értékelések | 87% ajánlja ezt a terméket
Kis súly és kényelmes használat
Teljes méretű és könnyű fejhallgató a kényelmes zenehallgatáshoz
Összes előny megtekintése

Kis súly és kényelmes használat

  • Fülre illeszkedő

  • Fekete

A 2 méteres kábelnek köszönhetően a lejátszót táskájába is teheti

Az ideális kábelhossznak köszönhetően szabadabban mozoghat, és eldöntheti, hogy hová teszi audiokészülékét.

A nagy méretű fülpárnák kiszűrik a külső zajt

Teljes mértékben állítható fejpánt, amely minden fejméretre illik

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

23

Értékelések

87%

ajánlja ezt a terméket

1

16/12/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló minőségű!

Az ideális kábelhossznak köszönhetően szabadabban mozoghatok zenehallgatás közben, a fejhallgató maga pedig nagyon kényelmes, puha, és szép dizájnnal rendelkezik.:) Jól szűri a külső zajt, a zenehallgatás minősége pedig tökéletes. Minden korosztálynak tudom ajánlani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Sztereó fejhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Sztereó fejhallgató

13/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Супер качество на звука!

Подарък за дъщеря ми, която остана много доволна! Препоръчвам!!!

Előnyök

Супер качество на звука

Hátrányok

Няма

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Stereo Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Stereo Headphones

16/06/2021

Polska

Polska

Szkoda, że już niedostępne.

Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.

Előnyök

Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.

Hátrányok

Na razie nie znalazłem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.