2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Fülre illeszkedő
Fekete
Az ideális kábelhossznak köszönhetően szabadabban mozoghat, és eldöntheti, hogy hová teszi audiokészülékét.
4.5
5-ből
23
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
virko01
16/12/2020
Magyarország
A termék kiváló minőségű!
Az ideális kábelhossznak köszönhetően szabadabban mozoghatok zenehallgatás közben, a fejhallgató maga pedig nagyon kényelmes, puha, és szép dizájnnal rendelkezik.:) Jól szűri a külső zajt, a zenehallgatás minősége pedig tökéletes. Minden korosztálynak tudom ajánlani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Sztereó fejhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Sztereó fejhallgató
HRISS
13/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Супер качество на звука!
Подарък за дъщеря ми, която остана много доволна! Препоръчвам!!!
Előnyök
Супер качество на звука
Hátrányok
Няма
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Stereo Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Stereo Headphones
PieterG49
16/06/2021
Polska
Szkoda, że już niedostępne.
Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.
Előnyök
Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.
Hátrányok
Na razie nie znalazłem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHP1900 Słuchawki stereofoniczne