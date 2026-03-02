Keresőkifejezés

      Fülre illeszkedő fejhallgató

      TAH4500LB/00

      Merüljön el a nagyszerű hangzásban

      Ha szuperkényelmes, zajszűrős fejhallgatót keres mindennapi használatra, ez a legjobb választás. Gazdag hangzás mély basszussal még alacsony hangerőn is. A cserélhető fülpárnák és akkumulátor maximális kényelmet és teljesítményt biztosítanak az elkövetkező években.

      Merüljön el a nagyszerű hangzásban

      • Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
      • Kényelmes, fülre illeszkedő kivitel
      • Zajkioltás
      • Akár 70 órányi lejátszási idő

      Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

      Az egyedi hangolású 32 mm-es meghajtók és a dinamikus mélyhang kombinációja nagyszerű hangzást és telt, gazdag basszust biztosít még alacsony hangerő mellett is. Filmnézéshez vagy játékhoz bekapcsolhatja az alacsony késleltetésű módot a társalkalmazásunkban.

      Kényelmes illeszkedés és cserélhető alkatrészek a több évig tartó használathoz

      A puha PU-bőr fülpárnák és a puha, állítható fejpánt rendkívül kényelmes illeszkedést biztosítanak. A legjobb hangszigetelés és kényelem érdekében cserélje ki a memóriahabos fülpárnákat, ha azok idővel elhasználódnak. A fejhallgató újratölthető lítiumion-akkumulátorát is kicserélheti, amikor az eléri élettartama végét.

      Mindig hallja a zenét az aktív zajkioltás funkcióval

      Az aktív zajkioltás kiszűri a környezeti zajokat, így Ön a zene, a podcast vagy a hívás hangjára koncentrálhat. Hagyja automatikus állásban, vagy használja a Philips Headphones alkalmazást a hangszintek beállításához.

      Stabil, többpontos Bluetooth®-csatlakoztathatóság és egyszerű párosítás

      A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. Az Android Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.

      Akár 70 órányi lejátszási idő (bekapcsolt zajkioltás esetén 50)

      Kikapcsolt zajkioltás mellett, teljes feltöltéssel akár 70 órányi, bekapcsolt zajkioltás mellett pedig akár 50 órányi lejátszási idő nyerhető. A gyors töltés érdekében mindössze 5 percig töltse, és további 4 órát kap.

      Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond

      A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

      Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt

      Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével beállíthatja a zajkioltást, aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet tehet.

      Meleg, természetes hang. Philips hangzás

      A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

      GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

      Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

      Műszaki adatok

      • Hang

        Akusztikus rendszer
        Zárt
        Frekvenciasáv
        20–20 000 Hz
        Impedancia
        32 ohm
        Maximális terhelhetőség
        10 mW
        Érzékenység
        113 dB (1 kHz, 1 mW)
        Hangszóró átmérője
        32  mm
        Meghajtó típusa
        Dinamikus

      • Csatlakoztathatóság

        Bluetooth verzió
        6,0
        Bluetooth profilok
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximális hatótávolság
        Max. 10  m
        Többpontos csatlakozás
        Igen
        Támogatott kodek
        SBC

      • Külső kartondoboz

        Hosszúság
        21.70  cm
        Fogyasztói csomagolások száma
        3
        Szélesség
        18.50  cm
        Bruttó tömeg
        1.32  kg
        Magasság
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17758 8
        Nettó tömeg
        0.50  kg
        Táratömeg
        0.82  kg

      • Kényelem

        Hangerőszabályzás
        Igen
        A Philips Headphones alkalmazás támogatása
        Igen
        Google Fast Pair
        Igen
        Firmware-frissítés lehetséges
        Igen
        Kezelőszervek típusa
        Gomb
        Microsoft Swift Pair
        Igen

      • Tápellátás

        Elemek száma
        1 db
        Töltési idő
        2  óra
        Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett)
        50  óra
        Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett)
        70  óra
        Rövid töltési idő
        5 mins for 4 hrs
        Akkumulátor tömege (összesen)
        9.52  g
        Akkumulátor kapacitása (hallgató)
        500  mAh
        Akkumulátor típusa (hallgató)
        Lítium-polimer (beépített)

      • Méret csomagolással együtt

        Magasság
        24.5  cm
        Csomagolás típusa
        Karton
        Polcra helyezési mód
        Függesztés
        Szélesség
        19.85  cm
        Mélység
        5.5  cm
        Tartozékok száma
        1
        EAN
        48 95229 17758 1
        Bruttó tömeg
        0.332  kg
        Nettó tömeg
        0.168  kg
        Táratömeg
        0.164  kg

      • Termék méretei

        Magasság
        17.84  cm
        Szélesség
        15.84  cm
        Mélység
        7.37  cm
        Tömeg
        0.156  kg

      • Tartozékok

        Gyors üzembe helyezési útmutató
        Igen

      • Kialakítás

        Szín
        világoskék
        Hordhatóság
        Fejpánt
        Összehajtható kialakítás
        Lapos/befelé
        Fülhöz csatolás anyaga
        Műbőr
        Fülhöz illeszkedő
        Fülre illeszkedő
        Fülpárna típusa
        Hátul zárt

      • Telekommunikáció

        Mikrofon a hívásokhoz
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20803 2

      • ANC funkciók

        ANC technológia
        FB
        Mikrofon az ANC-hez
        3 mikrofon
        ANC (aktív zajszűrés)
        Igen

      • Hangsegéd

        Kompatibilis a hangsegéddel
        • Apple Siri
        • Google Segéd
        Hangsegéd aktiválása
        Nyomja meg a Többfunkciós gombot
        Hangsegéd támogatása
        Igen

      • Fenntarthatóság

        Műanyag borítás
        71% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított polikarbonátot tartalmaz, TE-00132492

