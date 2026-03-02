TAH4500PK/00
Merüljön el a nagyszerű hangzásban
Ha szuperkényelmes, zajszűrős fejhallgatót keres mindennapi használatra, ez a legjobb választás. Gazdag hangzás mély basszussal még alacsony hangerőn is. A cserélhető fülpárnák és akkumulátor maximális kényelmet és teljesítményt biztosítanak az elkövetkező években.Összes előny megtekintése
Fülre illeszkedő fejhallgató
Az egyedi hangolású 32 mm-es meghajtók és a dinamikus mélyhang kombinációja nagyszerű hangzást és telt, gazdag basszust biztosít még alacsony hangerő mellett is. Filmnézéshez vagy játékhoz bekapcsolhatja az alacsony késleltetésű módot a társalkalmazásunkban.
A puha PU-bőr fülpárnák és a puha, állítható fejpánt rendkívül kényelmes illeszkedést biztosítanak. A legjobb hangszigetelés és kényelem érdekében cserélje ki a memóriahabos fülpárnákat, ha azok idővel elhasználódnak. A fejhallgató újratölthető lítiumion-akkumulátorát is kicserélheti, amikor az eléri élettartama végét.
Az aktív zajkioltás kiszűri a környezeti zajokat, így Ön a zene, a podcast vagy a hívás hangjára koncentrálhat. Hagyja automatikus állásban, vagy használja a Philips Headphones alkalmazást a hangszintek beállításához.
A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. Az Android Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.
Kikapcsolt zajkioltás mellett, teljes feltöltéssel akár 70 órányi, bekapcsolt zajkioltás mellett pedig akár 50 órányi lejátszási idő nyerhető. A gyors töltés érdekében mindössze 5 percig töltse, és további 4 órát kap.
A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.
Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével beállíthatja a zajkioltást, aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet tehet.
A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.
Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.
