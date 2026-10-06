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A Philips eszpresszógépben nincs vízáramlás a tartályból

Előfordulhat, hogy a készülékbe került levegő akadályozza a víz áramlását a Philips eszpresszógépben, és ez lehet az egyik oka annak, hogy nem jön víz a víztartályból. Olvasson tovább, hogy tájékozódjon a lehetséges okokról, és arról, hogy hogyan oldhatja meg a problémát.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM6585/00, SM6580/00, SM6580/20. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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