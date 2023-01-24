Nem tudom beállítani az őrlőbetétet Philips eszpresszógépemen
A Philips eszpresszógép őrlőbetét-beállításainak módosításához kövesse az alábbi lépéseket, és tekintse meg a videót is.
Az őrlési beállításokat csak akkor lehet módosítani, miközben a készülék kávébabokat őröl. Ezt a szemeskávé-tartály belsejében található őrlésbeállító gombbal tudja megtenni. Egyes géptípusoknál szüksége lesz a beállítókulcsra (az előőrölt kávéadagoló kanál nyele).
Tegyen egy csészét a kávékifolyó alá.
Készítsen egy adag feketekávét.
Ha az őrlőbetét elkezd őrölni (a szerszámot igénylő készülékek esetében), illessze az őrlőbetét-beállító kulcsot a gombra (lásd az 1. ábrát), majd nyomja le a gombot, és fordítsa balra vagy jobbra. A szerszámot nem igénylő készülékek esetében, kézzel nyomja le a gombot, és fordítsa balra vagy jobbra (lásd a 2. ábrát).
Forgassa el legfeljebb egy fokkal balra vagy jobbra a beállítás módosításához. A készüléken számok vagy pontok jelzik az őrlési beállítást. Kisebb pont = kisebb részecskeméret. Kisebb szám = kisebb részecskeméret.
Főzzön le 2-3 csésze kávét, hogy össze tudja hasonlítani az ízeket. A belső rendszernek be kell állítania az őrlőbetét forgási idejét ahhoz, hogy az optimális eszpresszó érdekében a készülék a megfelelő adag kávét őrölje meg.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:EP1221/20, EP3349/70, EP3347/90. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›