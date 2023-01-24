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Nem tudom beállítani az őrlőbetétet Philips eszpresszógépemen

A Philips eszpresszógép őrlőbetét-beállításainak módosításához kövesse az alábbi lépéseket, és tekintse meg a videót is.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: EP1221/20, EP3349/70, EP3347/90. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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