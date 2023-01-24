Nem tudom beállítani az őrlőbetétet Philips eszpresszógépemen

Az őrlési beállításokat csak akkor lehet módosítani, miközben a készülék kávébabokat őröl. Ezt a szemeskávé-tartály belsejében található őrlésbeállító gombbal tudja megtenni. Egyes géptípusoknál szüksége lesz a beállítókulcsra (az előőrölt kávéadagoló kanál nyele).

Tegyen egy csészét a kávékifolyó alá. Készítsen egy adag feketekávét. Ha az őrlőbetét elkezd őrölni (a szerszámot igénylő készülékek esetében), illessze az őrlőbetét-beállító kulcsot a gombra (lásd az 1. ábrát), majd nyomja le a gombot, és fordítsa balra vagy jobbra. A szerszámot nem igénylő készülékek esetében, kézzel nyomja le a gombot, és fordítsa balra vagy jobbra (lásd a 2. ábrát). Forgassa el legfeljebb egy fokkal balra vagy jobbra a beállítás módosításához. A készüléken számok vagy pontok jelzik az őrlési beállítást. Kisebb pont = kisebb részecskeméret. Kisebb szám = kisebb részecskeméret. Főzzön le 2-3 csésze kávét, hogy össze tudja hasonlítani az ízeket. A belső rendszernek be kell állítania az őrlőbetét forgási idejét ahhoz, hogy az optimális eszpresszó érdekében a készülék a megfelelő adag kávét őrölje meg.