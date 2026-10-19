A központi egység nem helyezhető be a Philips eszpresszógépbe

A központi egység behelyezéséhez ellenőrizze, hogy a központi egység megfelelően alaphelyzetbe van-e állítva, és a készülék készen áll-e.

A központi egység akkor van alaphelyzetben, ha a központi egység oldalán található sárga hengeren lévő nyíl egy vonalban van a fekete nyíllal és az „N.” felirattal. Emellett az oldalán található sárga kampónak felfelé kell néznie (lásd az alábbi ábrán vagy a videóban).



Kövesse az alábbi utasításokat a központi egység készülékbe történő behelyezéséhez:

1. A központi egység behelyezése nélkül zárja le a szervizfedelet. Helyezze az összes többi alkatrészt a gépbe (cseppfelfogó tálca, kávéőrlemény-tartó, víztartály).

2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. Várjon, amíg már nem hall több hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vehet igénybe).

3. Az ON/OFF gomb használatával ismét kapcsolja BE a gépet. Ne végezzen semmilyen műveletet, amíg a készülék hangokat ad ki. Ha kinyitja a szervizfedelet/eltávolítja a cseppfelfogó tálcát/víztartályt, mielőtt a készülék használatra kész lenne, előfordulhat, hogy a készülékben lévő egységek nincsenek a központi egység behelyezéséhez megfelelő helyzetben.

4. Visszahelyezése előtt állítsa a központi egységet alaphelyzetbe. A központi egység alaphelyzetbe állításához először nyomja le a kart, amíg az nem érintkezik a központi egység alsó részével (lásd az 1. képet), majd ellenőrizze, hogy a sárga kampó a legfelső állásban van-e. Amennyiben nincs, nyomja felfelé (lásd a 2. képet).

5. Nyissa ki a szervizfedelet, és csúsztassa be a központi egységet a gépbe a vezetősínek mentén, amíg a helyére nem rögzül.

6. Zárja be a szervizfedelet, majd először kapcsolja KI a gépet, utána pedig BE.



Kérjük, vegye figyelembe: Az utasítások eltérhetnek az adott eszpresszógép típusától függően. A pontosabb lépésenkénti utasítások érdekében tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.

