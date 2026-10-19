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Philips támogatás

A központi egység nem helyezhető be a Philips eszpresszógépbe

Ha nem tudja behelyezni a központi egységet a Philips eszpresszógépbe, előfordulhat, hogy a központi egység nincs alaphelyzetben. Tekintse be alábbi tippjeinket arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja visszahelyezni.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: EP4443/70, EP4441/50, EP5543/90. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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