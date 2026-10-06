Saeco eszpresszógépem szivárog

A használt víz akkor is a csepptálcára folyik, ha a kávékifolyóból csepegő vizet egy csészében felfogja. Ennek oka, hogy a gép a használt vizet közvetlenül az automata öblítés csepptálcájába engedi; így biztosítja az átöblítést a gép optimális teljesítménye érdekében.



Automatikus öblítés történik a gép be- és kikapcsolásakor, kávéfőzés után vagy a tejhabosító használata után.



A használt víz miatt azt tapasztalhatja, hogy mindig van egy kis víz a cseppfelfogó tálcán, vagy a cseppfelfogó tálca a vártnál gyorsabban megtelik. Ez azonban nem jelzi a gép szivárgását.



Megjegyzés: Ha a cseppfelfogó tálca 2 csésze kávé után megtelik, vagy a cseppfelfogó tálca éjjel feltöltődik vízzel, javasoljuk, hogy forduljon hozzánk további segítségért.