Őrölt kávé található Saeco eszpresszógépem központi egysége alatt

Ha a központi egység és alkatrészei nincsenek megfelelően megolajozva, az őrölt kávé felgyűlhet az egység alatt vagy körül. Kövesse az alábbi lépéseket arra vonatkozóan, hogy a központi egység mely részeit kell megolajozni:

1. Kapcsolja KI az eszpresszógépet, és várjon, amíg az teljesen leáll, és már nem ad ki hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vesz igénybe)

2. Távolítsa el a központi egységet a gépből, és öblítse le tiszta, langyos vízzel. Hagyja megszáradni

3. Vigyen fel egy vékony zsírréteget a központi egység dugattyújára

4. Vigyen fel egy vékony zsírréteget a központi egység alján található tengely köré

5. Vigyen fel egy vékony zsírréteget a sínekre mindkét oldalon.

Kérjük, vegye figyelembe: A központi egység kenéséhez használjon Philips/Saeco HD5061 típusú kenőolajat.