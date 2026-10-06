Őrölt kávé található Saeco eszpresszógépem központi egysége alatt
Ha őrölt kávét talál Saeco eszpresszógépe központi egységében vagy az alatt, tekintse meg az alábbi megoldásokat, vagy nézze meg útmutató videónkat.
Ha a központi egység és alkatrészei nincsenek megfelelően megolajozva, az őrölt kávé felgyűlhet az egység alatt vagy körül. Kövesse az alábbi lépéseket arra vonatkozóan, hogy a központi egység mely részeit kell megolajozni: 1. Kapcsolja KI az eszpresszógépet, és várjon, amíg az teljesen leáll, és már nem ad ki hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vesz igénybe) 2. Távolítsa el a központi egységet a gépből, és öblítse le tiszta, langyos vízzel. Hagyja megszáradni 3. Vigyen fel egy vékony zsírréteget a központi egység dugattyújára 4. Vigyen fel egy vékony zsírréteget a központi egység alján található tengely köré 5. Vigyen fel egy vékony zsírréteget a sínekre mindkét oldalon. Kérjük, vegye figyelembe: A központi egység kenéséhez használjon Philips/Saeco HD5061 típusú kenőolajat.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:SM8782/30, SM6685/00, SM8885/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›