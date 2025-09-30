Keresőkifejezés

    Ultinon Classic

    Stílusához illő színek

    Hangolja össze LED-lámpáit a halogénizzókkal

    Philips Ultinon Classic

    Váltsa a járműve fényszóróit Philips Ultinon Classic LED lámpára, és tapasztalja meg a klasszikus halogén világítás melegségét és a LED-ek teljesítményét! Ezek a könnyen beszerelhető izzók lehetővé teszik, hogy egyszerűen válthasson LED-ekre!*

    Élvezze a meleg klasszikus fényt

    3500 K meleg fehér fény

    A Philips Ultinon Classic LED-izzók elegáns, meleg fehér fényt bocsátanak ki, amely más halogén fényszórókhoz hasonló, időtálló megjelenést kölcsönözve autójának. Tapasztalja meg a klasszikus stílus és a modern technológia tökéletes keverékét.

    Jobb kilátás az útra

    Akár 80%-kal nagyobb fényerejű erősebb fénysugár**

    Philips Ultinon Classic LED termékcsalád fénysugara ugyanolyan fényáramot biztosít, mint a hasonló halogénizzók, mégis kevesebb energiát fogyaszt. A járművezetők számára jobb kilátást biztosít az útra, így könnyebben észrevehetik az akadályokat.

    Széleskörű kompatibilitás

    „Plug-and-play” telepítés

    Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésekre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Classic LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Könnyen beilleszthetők, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal.

    Autóipari szabványoknak megfelelő

    A technológiailag fejlett Philips gépjármű-világítási termékek már több mint 100 éve elismertek az autóiparban. Tisztában vagyunk azzal, hogy termékeink teljesítménye attól függ, mennyire kompatibilisek a mai gépjárműipari környezet követelményeivel, ezért a termékeink tervezésénél a lehető legszorosabban követjük az ipari szabványokat. Philips Ultinon Classic LED-izzóink megfelelnek az elektromágneses interferenciára vonatkozó EMI-szabványoknak. A modern gépjárműipari viszonyok viszontagságainak ellenálló, precíziós kialakítású izzóink nem zavarják a jármű más alkatrészeinek működését.

    Hosszan tartó működés

    A Philips Ultinon Classic LED-izzókat szigorúan teszteljük és ellenőrizzük a hosszú távú tartósság és teljesítmény biztosítása érdekében. A választékunk termékei a hasonló halogénizzók élettartamának akár háromszorosát is elérik, és homogén fényt biztosítanak az izzók teljes élettartama alatt. A Philips Ultinon Classic termékekre kétéves Philips garancia*** vonatkozik. Élvezze a korszerű technológia legjavát a Philips Ultinon Classic LED-izzókkal.

    ** Az ECE R37 előírásoknak nem felel meg. Kizárólag terepen történő használatra való.
    *** A halogénizzókra vonatkozó legalacsonyabb jogi normákhoz viszonyítva.
    **** 2 éves garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.

