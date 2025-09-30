Milyen izzót keres járművéhez?
A Philips Ultinon Classic LED-izzók elegáns, meleg fehér fényt bocsátanak ki, amely más halogén fényszórókhoz hasonló, időtálló megjelenést kölcsönözve autójának. Tapasztalja meg a klasszikus stílus és a modern technológia tökéletes keverékét.
Philips Ultinon Classic LED termékcsalád fénysugara ugyanolyan fényáramot biztosít, mint a hasonló halogénizzók, mégis kevesebb energiát fogyaszt. A járművezetők számára jobb kilátást biztosít az útra, így könnyebben észrevehetik az akadályokat.
Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésekre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Classic LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Könnyen beilleszthetők, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal.
A technológiailag fejlett Philips gépjármű-világítási termékek már több mint 100 éve elismertek az autóiparban. Tisztában vagyunk azzal, hogy termékeink teljesítménye attól függ, mennyire kompatibilisek a mai gépjárműipari környezet követelményeivel, ezért a termékeink tervezésénél a lehető legszorosabban követjük az ipari szabványokat. Philips Ultinon Classic LED-izzóink megfelelnek az elektromágneses interferenciára vonatkozó EMI-szabványoknak. A modern gépjárműipari viszonyok viszontagságainak ellenálló, precíziós kialakítású izzóink nem zavarják a jármű más alkatrészeinek működését.
A Philips Ultinon Classic LED-izzókat szigorúan teszteljük és ellenőrizzük a hosszú távú tartósság és teljesítmény biztosítása érdekében. A választékunk termékei a hasonló halogénizzók élettartamának akár háromszorosát is elérik, és homogén fényt biztosítanak az izzók teljes élettartama alatt. A Philips Ultinon Classic termékekre kétéves Philips garancia*** vonatkozik. Élvezze a korszerű technológia legjavát a Philips Ultinon Classic LED-izzókkal.
