Szoptatási tanácsok és tippek

Szoptatási tanácsadás



A baba érkezése előtt érdemes védőnő által tartott foglalkozás vagy tanfolyam keretében megismerkednie azzal, hogy hogyan működik a szoptatás, hogy több magabiztossággal foghasson bele, amikor eljön az idő. Emellett olyan barátokkal és családtagokkal is beszélgethet, akik örömüket lelték a szoptatásban, és jó, ha már a kezdetektől bevonja a partnerét és a családját is, hogy az ő támogatásukat is élvezze.