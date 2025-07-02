A múlt ikonjai által ihletett retró termékcsalád a nagypapa stílusát idézi, ugyanakkor a mai kor igényeit szolgálja ki: ultrahosszú elem, Bluetooth és szélzajnak ellenálló AI-mikrofonok. Teljesen retró. Ugyanakkor teljesen modern.
Mi az a Century?
A három részből álló kollekció a Philips hangzás 100 évét ünnepli, és az idei modern-retró termékcsaláddal nyitja a sort.
100 éve töretlenül az elsők között
100 évvel ezelőtt a Philips megtette az első lépéseket a hangok világában, 1927-ben forgalomba hozta első rádióját, és évszázados innovációt indított el, amely során a kazettát, a boomboxot, a CD-t nyújtotta a világnak, idén pedig a Century termékcsaláddal rukkolt elő.
Hamarosan továbbiak érkeznek
Az idei retró termékcsalád az első szakaszát képezi annak a három Century kiadásnak, amelyek az örökségünk különböző részei előtt tisztelegnek. Ne maradjon le, hamarosan továbbiak érkeznek.
