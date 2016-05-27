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Gyártás megszűnt

LCD monitor LED háttérvilágítással

220V3LSB/00

4.9

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Igazi élvezet ezt a vonzó, karcsú kijelzőt használni. Az olyan alapvető funkciók, mint a gazdag, élénk színű képeket nyújtó SmartContrast, nagyszerű választássá teszik a készüléket!

Összes előny megtekintése

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 22"-es (55,9 cm-es)

Higanymentes, környezetbarát kijelző

A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.

LED technológia a természetesen színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Tetszetősen vékony, fényes kivitel

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

27/05/2016

România

România

Ellenőrzött vevő

Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.

Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 190V3LSB LED monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 190V3LSB LED monitor

10/12/2017

Polska

Polska

To super monitor

jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V3LSB LED monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V3LSB LED monitor

09/04/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt

Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LSB LED monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LSB LED monitor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.