2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Igazi élvezet ezt a vonzó, karcsú kijelzőt használni. Az olyan alapvető funkciók, mint a gazdag, élénk színű képeket nyújtó SmartContrast, nagyszerű választássá teszik a készüléket!
V sorozat
22"-es (55,9 cm-es)
A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
4.9
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Elisabeta
27/05/2016
România
Ellenőrzött vevő
Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.
Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 190V3LSB LED monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 190V3LSB LED monitor
renata833
10/12/2017
Polska
To super monitor
jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V3LSB LED monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V3LSB LED monitor
Klofho
09/04/2017
Polska
Bardzo dobry sprzęt
Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LSB LED monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V3LSB LED monitor