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Összes sorozat

  • Egyszerű USB monitor
  • Egyszerű USB monitor
  • Egyszerű USB monitor
  • Egyszerű USB monitor

Gyártás megszűnt

LCD monitor, LED háttérvilágítás

221S3UCS/00

Egyszerű USB monitor
Élvezze a Philips új USB monitora által kínált szabadságot. A laptop USB 2.0 portjain keresztül egyetlen kábel csatlakoztatásával játszhat le a képernyőn videókat, illetve biztosíthatja a tápellátást!
Összes előny megtekintése

Tápellátás és videolejátszás egyetlen USB kábelen keresztül

Egyszerű USB monitor

  • S sorozatú,

  • 21,5"-es (54,6 cm-es)

  • USB monitor

Azonnali bekapcsolás a LED technológiának köszönhetően

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Egy USB 2.0 laptop-csatlakozó a tápellátáshoz és a videóátvitelhez

A Philips USB monitor egyetlen USB kábelen keresztül képes képek megjelenítésére és az áramfelvételre, közvetlenül a laptop USB portjáról. Mivel nincs szükség külön táp- vagy videokábelekre, a laptop és a monitor között egy egyszerű, egy kábelen futó, extra alacsony tápellátású csatlakozás hozható létre.

Rendkívül alacsony energiafogyasztás

Az USB monitor különösen kis teljesítményű LED háttérfényének elég a laptop USB portján keresztül érkező áramellátás. Fogyasztása körülbelül 9 watt, azaz megközelítőleg 50%-kal alacsonyabb az energiaigénye, mint egy vele egyenértékű normál monitornak.

Műszaki adatok

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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egyes ritka esetekben előfordulhat, hogy a laptop 2 USB portja nem ad ki elég áramot a monitor számára; ebben az esetben szükség lehet egy opcionális egyenáramú adapter beszerzésére.