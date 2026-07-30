2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
221S3UCS/00
S sorozatú,
21,5"-es (54,6 cm-es)
USB monitor
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A Philips USB monitor egyetlen USB kábelen keresztül képes képek megjelenítésére és az áramfelvételre, közvetlenül a laptop USB portjáról. Mivel nincs szükség külön táp- vagy videokábelekre, a laptop és a monitor között egy egyszerű, egy kábelen futó, extra alacsony tápellátású csatlakozás hozható létre.
Az USB monitor különösen kis teljesítményű LED háttérfényének elég a laptop USB portján keresztül érkező áramellátás. Fogyasztása körülbelül 9 watt, azaz megközelítőleg 50%-kal alacsonyabb az energiaigénye, mint egy vele egyenértékű normál monitornak.
Értékelések
Egyes ritka esetekben előfordulhat, hogy a laptop 2 USB portja nem ad ki elég áramot a monitor számára; ebben az esetben szükség lehet egy opcionális egyenáramú adapter beszerzésére.