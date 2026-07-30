Egy USB 2.0 laptop-csatlakozó a tápellátáshoz és a videóátvitelhez

A Philips USB monitor egyetlen USB kábelen keresztül képes képek megjelenítésére és az áramfelvételre, közvetlenül a laptop USB portjáról. Mivel nincs szükség külön táp- vagy videokábelekre, a laptop és a monitor között egy egyszerű, egy kábelen futó, extra alacsony tápellátású csatlakozás hozható létre.