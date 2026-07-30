TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Gyártás megszűnt

LCD monitor LED háttérvilágítással

236V4LHAB/00

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Élvezze a vonzó, fényes kivitelű kijelző élénk LED-es képeit. A készülék HDMI csatlakozóval és sztereó hangszórókkal rendelkezik. Nagyszerű választás!
Összes előny megtekintése

sztereó hangszórókkal

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 23"-es (58,4 cm)

LED technológia az élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Erőteljes hangzás a 2x2 watt RMS teljesítményű hangszórókkal

Élvezze a multimédia és a közösségi alkalmazásokat sztereó hanggal. A beépített hangszórók nem csak kiváló hangzást biztosítanak, hanem megszüntetik a külső kábelrengeteget is, így értékes hely marad az íróasztalon.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.