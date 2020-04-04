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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
240V5QDSB/01
Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
Élvezze a Philips képernyő élénk képeit! A készülék HDMI-vel és SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
V sorozat
24"-es (23,8" / 60,5 cm átmérő)
Az IPS-ADS képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-ADS képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyeknél követelmény a színhűség és az állandó fényerő.
A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Előnyök
ár/érték
Hátrányok
nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Használat dátuma 2018-04-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Használat dátuma 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Ellenőrzött vevő
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A HDMI kábelek a régiótól és a típustól függően eltérőek.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével