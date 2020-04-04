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Gyártás megszűnt

LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

240V5QDSB/01

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

Élvezze a Philips képernyő élénk képeit! A készülék HDMI-vel és SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!

Összes előny megtekintése

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

  • V sorozat

  • 24"-es (23,8" / 60,5 cm átmérő)

IPS-ADS széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS-ADS széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS-ADS képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-ADS képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyeknél követelmény a színhűség és az állandó fényerő.

Higanymentes, környezetbarát kijelző

A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.

VESA tartó a rugalmasságért

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Előnyök

ár/érték

Hátrányok

nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Használat dátuma 2018-04-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Használat dátuma 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Ellenőrzött vevő

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A HDMI kábelek a régiótól és a típustól függően eltérőek.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével