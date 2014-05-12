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Összes sorozat

  • Energy Label Europe C
    144 Hz-es játékélmény
  • 144 Hz-es játékélmény
  • 144 Hz-es játékélmény
  • 144 Hz-es játékélmény
  • Energy Label Europe C
    144 Hz-es játékélmény
  • 144 Hz-es játékélmény
  • 144 Hz-es játékélmény
  • 144 Hz-es játékélmény

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor SmartImage Game technológiával

242G5DJEB/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
144 Hz-es játékélmény
Ez a speciálisan játékra tervezett Philips kijelző az igazán folyamatos megjelenítésű és ragyogó képek érdekében másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról. A SmartFrame technológia segítséget nyújt Önnek egy adott terület kiemelésében. A speciális játék-előbeállítások és a távoli Smart Keypad egyedülálló vezérlési lehetőséget biztosít az Ön számára.
Összes előny megtekintése

144 Hz-es játékélmény

  • 144 Hz-es

  • 24"-es (61 cm-es)

144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.

MHL technológia a mobiltartalmak nagy képernyőn való megjelenítéséhez

MHL technológia a mobiltartalmak nagy képernyőn való megjelenítéséhez

A Mobile High Definition Link (MHL) egy mobil audio/video interfész a mobiltelefonok és egyéb hordozható készülékek közvetlen csatlakoztatásához nagy felbontású képernyőkhöz. Az opcionális MHL kábel lehetővé teszi az MHL-képes mobilkészülék csatlakoztatását a nagy Philips MHL kijelzőhöz, hogy a HD videóit teljes digitális hanggal élvezhesse. Mostantól nem csupán a mobiljátékok, fényképek, filmek vagy egyéb alkalmazások nagy képernyőn történő használatára van lehetősége, de eközben töltheti is a mobilkészülékét, hogy az soha ne merüljön le használat közben.

SmartImage játék üzemmód – a játékosokra optimalizálva

SmartImage játék üzemmód – a játékosokra optimalizálva

A speciálisan a játékosok igényei szerint finomhangolt, számos opciót kínáló, játékhoz tervezett, új Philips kijelző gyorsan elérhető képernyőmenüvel rendelkezik.Az „FPS” (First person shooting) mód javítja a játék sötét részeit, így a sötét területeken elrejtett objektumok észrevehetők. A „Racing” (Verseny) mód a leggyorsabb válaszidőre, kiváló színre állítja a kijelzőt, ill. egyéb módosításokat is tesz a képbeállításban. Az „RTS” (Real time strategy) mód rendelkezik egy speciális SmartFrame móddal, amely lehetővé teszi egy adott terület kiemelését, ill. méret- és képmódosításokat. A Gamer1 (1. játékos) és Gamer2 (2. játékos) lehetővé teszi az egyes játékok személyre szabott beállításainak elmentését, így biztosítva a legjobb teljesítményt.

Műszaki adatok

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

12/05/2014

Polska

Polska

Monitor dla graczy

Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Ez a Philips kijelző a 144 Hz frissítési frekvencia elérésére Dual-link DVI és DisplayPort csatlakozón keresztül képes. Ügyeljen, hogy a grafikus kártya alkalmas legyen a 144 Hz-es frissítésre, valamint update-elve legyen a legújabb illesztőprogrammal.

  2. Az 144 Hz-es teljesítménnyel kapcsolatos minden kérdéssel forduljon közvetlenül a kártya értékesítőjéhez.

  3. Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.

  4. Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra

  5. Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.