2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
242G5DJEB/00
144 Hz-es
24"-es (61 cm-es)
Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.
A Mobile High Definition Link (MHL) egy mobil audio/video interfész a mobiltelefonok és egyéb hordozható készülékek közvetlen csatlakoztatásához nagy felbontású képernyőkhöz. Az opcionális MHL kábel lehetővé teszi az MHL-képes mobilkészülék csatlakoztatását a nagy Philips MHL kijelzőhöz, hogy a HD videóit teljes digitális hanggal élvezhesse. Mostantól nem csupán a mobiljátékok, fényképek, filmek vagy egyéb alkalmazások nagy képernyőn történő használatára van lehetősége, de eközben töltheti is a mobilkészülékét, hogy az soha ne merüljön le használat közben.
A speciálisan a játékosok igényei szerint finomhangolt, számos opciót kínáló, játékhoz tervezett, új Philips kijelző gyorsan elérhető képernyőmenüvel rendelkezik.Az „FPS” (First person shooting) mód javítja a játék sötét részeit, így a sötét területeken elrejtett objektumok észrevehetők. A „Racing” (Verseny) mód a leggyorsabb válaszidőre, kiváló színre állítja a kijelzőt, ill. egyéb módosításokat is tesz a képbeállításban. Az „RTS” (Real time strategy) mód rendelkezik egy speciális SmartFrame móddal, amely lehetővé teszi egy adott terület kiemelését, ill. méret- és képmódosításokat. A Gamer1 (1. játékos) és Gamer2 (2. játékos) lehetővé teszi az egyes játékok személyre szabott beállításainak elmentését, így biztosítva a legjobb teljesítményt.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Bastek
12/05/2014
Polska
Monitor dla graczy
Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Ez a Philips kijelző a 144 Hz frissítési frekvencia elérésére Dual-link DVI és DisplayPort csatlakozón keresztül képes. Ügyeljen, hogy a grafikus kártya alkalmas legyen a 144 Hz-es frissítésre, valamint update-elve legyen a legújabb illesztőprogrammal.
Az 144 Hz-es teljesítménnyel kapcsolatos minden kérdéssel forduljon közvetlenül a kártya értékesítőjéhez.
Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.
Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra
Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.