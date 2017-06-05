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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32PHH4101/88
Ultra Slim LED TV
A Digital Crystal Clear rendszerű Philips 4100-as sorozatú készülék értékes darab lesz az otthonában. A HD képminőség és a Perfect Motion Rate funkció, valamint a tiszta hangzás könnyed szórakozást biztosít.
80 cm-es (32"-es)
LED TV
DVB-T/C
Sötétek, titokzatosak és hihetetlenül erősek. A Philips fekete sarokállványok egy következő szintre emelik a TV-jét. Tartós szerkezet ultravékony kialakításban, mely pedánsan hangsúlyozza új TV-je eleganciáját és stílusát. A stabil állása elgondolkoztatja az embert: egy ilyen kicsi eszköz hogyan bír el ekkora súlyt?
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
Fényes. Csúcstechnológiájú. Kifinomult. A Philips Ultra Slim megjelenési formája. Tekintve, hogy ez a rendkívüli karcsúság mennyi kifinomultságot ad a berendezési stílusnak, nem meglepő, hogy sok ember érdeklődését felkelti.
5.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Attila1972
05/06/2017
Magyarország
jó ár/éték arány
jó választás: letisztult design, mai alapelvárásoknak megfelelő funkciók
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV
PaPaGeorge7
28/12/2017
Česká republika
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen :o)
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen skvělý obraz, jednoducha ovladatelnost
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Magda Media
06/02/2022
Polska
Philips tv
Fajny telewizor wisi u nas w sypialni działa od nowości 7lat bez problemu teraz szukam takiego samego dla dorosłego prawie syna :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Használat dátuma 2020-02-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Használat dátuma 2020-02-06
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.