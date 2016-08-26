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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Slim LED TV
A ma és a holnap TV-je: a Philips 4200-as sorozatú Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Élvezze otthonában az élénk képeket, a tiszta hangzást, és az olyan kényelmi szolgáltatások nyújtotta előnyöket, mint az extra USB és HDMI portok.
80 cm-es (32"-es)
LED TV
DVB-T/C
A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.
Egy modern, kifinomult vonalakkal rendelkező televízió egy olyan állványt érdemel, amely kiemeli az átlagból. Ez a szemlélet vezérelte a Philips TV formatervezőit, amikor létrehozták ezt az egyedülálló, nyitott állványt, amely gyönyörűen illeszkedik az Ön szobabelsőjéhez.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
4.1
5-ből
13
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
Burdi
26/08/2016
Magyarország
Kíváló
Nappalinkba kerestünk televíziót .Az üzletben a kínálatból ö volt az ami első látásra megfogott . Falra szereltük fel . A kép és a hangzás az kiváló . Nem bántam meg a vásárolt terméket csak ajánlani tudom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
Laura78
17/05/2016
România
E un tv bun
Eu nu reușesc sa îmi reorganizez programele tv. Am nevoie de ajutor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
sláveček
20/05/2016
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Philips je značka super třídy.
Koupený televizor splňuje všechny požadavky špičkového výrobku. Disain, ovládání, zvuk, jednoduché ladění a spuštění do provozu. Zejména je cenově přístupný,
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.