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Gyártás megszűnt

4100 seriesUltra Slim LED TV

32PHS4112/12

4.6

| (18) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket

Ultra Slim LED TV

Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Ultra Slim LED TV

  • 80 cm-es (32"-es)

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

A karcsú, kifinomult tervezésű állvány könnyedséget sugall

Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.

2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért

A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képi részleteket.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

18

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

2
1

08/02/2020

Magyarország

Magyarország

Philips!!

Kb. 1 éve vettük, a tv kifogástalan. De ezt is várja el a fogyasztó a Philipstől!

Előnyök

Kifogástalan kép, megfelelő működés.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Használat dátuma 2019-08-08

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Használat dátuma 2019-08-08

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon tetszik

Gyönyörű a kép, hangja tiszta, nem recseg, elég sok csatlakozási lehetőségek van. Távirányító jól bírja, nem kopik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Imádom

Két hónapja vásároltam ezt a tévét és tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Szép képet ad, jó a hangja, szeretek rajta filmezni és játszani. Beüzemeléssel sem volt gond, minden opció állítható, amire épp igényem volt(fényerő, kontraszt, szín) Mindenféleképp 5*

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.