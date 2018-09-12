2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
40PFH4009/88
Full HD LED TV
Az otthonában mindenki élvezheti a Philips 4100-as sorozatú Full HD LED TV éles, tiszta képét. A minimalista dizájn, az élénk képek és a kiváló hangzás ideális választássá teszik otthona bármely helyisége számára.
102 cm-es (40"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontrasztban, színben és élességben élvezhet.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
3.8
5-ből
11
Értékelések
podoknom
12/09/2018
Slovenija
prav dobro
nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
luv4e67
05/11/2016
България
много съм доволна от този продукт
Останах много доволна от този телевизор. За сега нямам забележки.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор
AVX480413
05/01/2015
Polska
technologicznie dobry telewizor
Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A Pause TV és az USB felvétel funkciók használatához szoftverfrissítés szükséges. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további tudnivalók érdekében, kérjük, tekintse meg a www.philips.com/TV weboldalt, és kattintson a támogatás lehetőségre.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.