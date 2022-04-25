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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Momentum
43"-es (42,51" / 108 cm átmérő)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.
A rendkívül nagy felbontású Philips MultiView kijelzővel most megismerheti a kapcsolódás világát. A MultiView aktív kettős kapcsolatot és nézetet valósít meg, így az összetett, több feladatból álló munka elvégzéséhez egyidejűleg dolgozhat több eszközön, többek között számítógépen és notebookon.
A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 1000 kijelző merőben eltérő vizuális élményt nyújt más HDR-kompatibilis képernyőkhöz képest. A kifejezetten mélyfekete és a ragyogó fehér kontrasztja korábban soha nem látott részleteket ad ki. A játékosok az árnyak közt meghúzódó ellenfeleket is könnyen észrevehetik, a tévénézők pedig lenyűgözőbb és élethűbb műsorokat élvezhetnek. Ez a Philips Momentum számos, a felhasználási lehetőségekhez optimalizált HDR üzemmóddal kerül forgalomba: HDR Game, HDR Movie és HDR Photo.
Díjak
4.0
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Marcusos
21/11/2020
Polska
Ellenőrzött vevő
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Előnyök
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Hátrányok
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Alacsony bemeneti késleltetés legjobb ideje: < 4 ms, a rendszer bizonyos speciális esetekben bekapcsol és méri.
Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő
BT. 709 / DCI-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
10 bites megjelenítés szimulálása a 8 bites megjelenítés FRC-vel való kombinálása révén