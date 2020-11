Csatlakoztasson mindent egyetlen USB-C kábel segítségével

Az új, C típusú USB 3.1 kábel egy vékony, megfordítható csatlakozóval rendelkezik, amely könnyű egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Egyszerűen csatlakoztassa az összes perifériát – beleértve a számítógépe nagy felbontású videokimenetét is – a dokkolóként funkcionáló monitorhoz, amely egyetlen kábellel csatlakozik a notebookhoz. Az USB 3.1 csatlakozó gyors adatátvitelt is biztosít, ami akár 20-szor gyorsabb, mint az USB 2.0, ezzel lehetővé téve a 4K filmek minden eddiginél gyorsabb átvitelét. Csatlakoztasson mindent egy egyszerű kábel segítségével.