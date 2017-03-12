2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
49PUS7909/12
Ultra Slim, Androidos, 4K UHD LED TV
Az Ultra HD és az Android teljesítménye egyesül a Philips 7900-as sorozatú Ultra HD TV készülékben. A rendkívül gyors négymagos feldolgozásnak köszönhetően a Smart TV-n való navigálás gyerekjáték. Az Ambilight technológia és a keret nélküli kialakítás tovább fokozza a vizuális élmény intenzitását.
123 cm-es (49"-es)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core
DVB-T/T2/C/S/S2 kettős hangolóegység
Tévézzen úgy, ahogy eddig még soha, a hagyományos Full HD TV-hez viszonyítva négyszeres felbontás mellett. A 3840×2160 pixeles, tiszta és valósághű kép ablakot nyit egy új világra.
Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappali szobát, sokkal izgalmasabb, intenzívebb és magával ragadóbb vizuális élményt nyújtva.
Semmi sem múlhatja felül az Ultra HD TV-n megtekintett játék, mozgalmas sportesemények vagy akciófilmek által kiváltott adrenalinszint-emelkedést. Ezért tartalmazza a Philips TV a 600 Hz-es Perfect Motion Rate Ultra funkciót, mellyel tökéletes mozgóképet élvezhet Ultra HD felbontásban. Bár az Ön pulzusa ugrálni fog, az Ön által nézett kép soha.
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3.1
5-ből
45
Értékelések
andrei454
12/03/2017
România
un tv extraordinar !
este cel mai bun tv facut vreodata! ce imagine! ce sunet! ce usurinta in utilizre! dar ambilight-ul?! o desfatare vizuala, o experienta unica! recomand acest produs tuturor! nu se blocheaza niciodata, androidul merge brici, comenzile vocale zbarnaie. era sa uit de experienta internet... la viteze maxime! sunt super multumit, recomand!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7900 series 55PUS7909 Televizor UHD 4K ultrasubţire echipat cu Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7900 series 55PUS7909 Televizor UHD 4K ultrasubţire echipat cu Android™
Psenda
20/09/2015
Česká republika
Jsem spokojen 100%
Nádherný obraz, Android, spousta aplikací, jednoduché ovládání.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7900 series 55PUS7909 Ultra Slim 4K UHD TV powered by Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7900 series 55PUS7909 Ultra Slim 4K UHD TV powered by Android™
extoncek
01/08/2015
Česká republika
super kup
Televizor má super obraz. Převedení hd vysílání na UHD naprostá bomba.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7900 series 55PUS7909 Ultra Slim 4K UHD TV powered by Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7900 series 55PUS7909 Ultra Slim 4K UHD TV powered by Android™
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-modellek és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TV.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Smart TV alkalmazással kapcsolatban látogassa meg a www.philips.com/TV weboldalt az Ön országában kínált szolgáltatások áttekintéséhez
A Cloud TV kínálata az ország elérhetőségétől és szabályzataitól függ
A csatlakoztathatóság a Wi-Fi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
A Philips TV-kamera (PTA317) külön kapható.
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.