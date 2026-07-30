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Összes sorozat

  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
  • Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez

Gyártás megszűnt

Hordozható rádió

AE1120/00

Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez
A Philips AE1120/00 hordozható rádiót kültéri használatra tervezték. Kinetikus tápellátású, így nincs szükség elemekre. A figyelem felkeltésére beépített sziréna szolgál, a csatlakozáshoz és töltéshez pedig USB töltő áll rendelkezésre.
Összes előny megtekintése

ezzel a hordozható rádióval

Tökéletes társ kültéri tevékenységekhez

  • FM/MW, analóg hangolás

  • Mikro USB port a töltéshez

  • elemlámpa

  • Saját táplálás/akkumulátor

Kinetikus energiatermelés a könnyű töltés érdekében

Kinetikus energiatermelés a könnyű töltés érdekében

Fogja munkára saját erejét a készülék innovatív, kinetikus meghajtású energiaforrásával, ami környezetbarát alternatívát jelent az elemmel meghajtott készülékekkel szemben. Elegendő energiát biztosít a rádióhoz, az elemlámpához, illetve egy telefon vagy más eszköz feltöltéséhez, így könnyedén biztosíthatja, hogy sose merüljenek le készülékei.

Beépített elemlámpa az éjszakai tevékenységek megvilágításához

Beépített elemlámpa az éjszakai tevékenységek megvilágításához

Ne tapogatózzon a sötétben. A készülék beépített elemlámpájának köszönhetően naplemente után is mehet minden tovább, mivel megszünteti az éjszakai tevékenységek rossz világítás miatti kockázatát – de akár csak egy áramkimaradásnál is jól jöhet. A kinetikus energiatermeléssel a töltés automatikus, így nem kell többé aggódnia a lemerülő akkumulátorok miatt.

A beépített szirénával mindig biztonságban van

A beépített szirénával mindig biztonságban van

A biztonság érdekében sokszor az a legfontosabb, hogy az embert megtalálják. A készülék beépített szirénája felkelti a figyelmet, így a segítség könnyebben célba ér. Az akkumulátorproblémákat kiküszöbölő, kinetikus meghajtású sziréna egy olyan kiegészítő funkció, amellyel mindig nyugodt lehet, hiszen első a biztonság.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.