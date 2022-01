Beépített mikro USB kábel USB eszközök töltéséhez

Nehéz teljesen kihúzni - de most már nem is kell. Kültéri körülmények között töltőt találni mobiltelefonunk vagy más eszközünk számára nehéz lehet, ezért építettünk ebbe a készülékbe egy praktikus mikro USB-t, aminek köszönhetően mindig elég energiával rendelkezik majd akár filmnézéshez, akár zenehallgatáshoz, akár csak saját megnyugtatására. Áramkimaradás esetén is remek tartalék energiaforrásként szolgál. Használja ki a készülék "kinetikusan" tölthető energiaforrását, hogy mindig töltve és csatlakozva maradhasson.