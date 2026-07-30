Beépített elemlámpa az éjszakai tevékenységek megvilágításához

Ne tapogatózzon a sötétben. A készülék beépített elemlámpájának köszönhetően naplemente után is mehet minden tovább, mivel megszünteti az éjszakai tevékenységek rossz világítás miatti kockázatát – de akár csak egy áramkimaradásnál is jól jöhet. A kinetikus energiatermeléssel a töltés automatikus, így nem kell többé aggódnia a lemerülő akkumulátorok miatt.