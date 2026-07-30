2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AE1120/00
FM/MW, analóg hangolás
Mikro USB port a töltéshez
elemlámpa
Saját táplálás/akkumulátor
Fogja munkára saját erejét a készülék innovatív, kinetikus meghajtású energiaforrásával, ami környezetbarát alternatívát jelent az elemmel meghajtott készülékekkel szemben. Elegendő energiát biztosít a rádióhoz, az elemlámpához, illetve egy telefon vagy más eszköz feltöltéséhez, így könnyedén biztosíthatja, hogy sose merüljenek le készülékei.
Ne tapogatózzon a sötétben. A készülék beépített elemlámpájának köszönhetően naplemente után is mehet minden tovább, mivel megszünteti az éjszakai tevékenységek rossz világítás miatti kockázatát – de akár csak egy áramkimaradásnál is jól jöhet. A kinetikus energiatermeléssel a töltés automatikus, így nem kell többé aggódnia a lemerülő akkumulátorok miatt.
A biztonság érdekében sokszor az a legfontosabb, hogy az embert megtalálják. A készülék beépített szirénája felkelti a figyelmet, így a segítség könnyebben célba ér. Az akkumulátorproblémákat kiküszöbölő, kinetikus meghajtású sziréna egy olyan kiegészítő funkció, amellyel mindig nyugodt lehet, hiszen első a biztonság.
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