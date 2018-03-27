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Gyártás megszűnt

Bluetooth® adapter

AEA2700/12

4.4

| (12) Értékelések

Egyszerre akár 3 okostelefon is csatlakoztatható

A MULTIPAIR technológiával felszerelt Philips Bluetooth® adapter segítségével a Hi-Fi/PC-hangsugárzó rendszerét egy vezeték nélküli hangrendszerré alakíthatja. Csak az adaptert kell csatlakoztatnia, és máris vezeték nélküli módon streamelhet zenét akár három okostelefonról, táblagépről vagy más Bluetooth-kompatibilis eszközről.

Összes előny megtekintése

Egyszerre akár 3 okostelefon is csatlakoztatható

  • Bluetooth®-os zenevevő készülék

  • MULTIPAIR technológiával

  • Bluetooth® aptX, AAC és NFC

  • Digitális kimenet

Azonnali zenecsere 3 készülék között a MULTIPAIR technológiával

Azonnali zenecsere 3 készülék között a MULTIPAIR technológiával

Párosítson akár 3 okoskészüléket úgy, hogy tetszés szerint bármelyikről játszhasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, csak válassza ki a készüléket, és nyomja meg a Lejátszás gombot. Ekkor az eredeti készüléken szóló dal leáll, és az új dal indul el. Ez a módszer tökéletes arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy csak a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egy pillanat alatt kicserélhetik egymás zeneszámait.

Zenei alkalmazások küldése adatfolyamként (stream) az okostelefonról vagy táblagépről a Hi-Fi rendszerre.

Zenei alkalmazások küldése adatfolyamként (stream) az okostelefonról vagy táblagépről a Hi-Fi rendszerre.

Minden zenerajongó rendelkezik a kedvenc zenei szolgáltatásával vagy online rádióalkalmazásával a mobilkészülékén. Mostantól ezek közvetlenül lejátszhatók a Hi-Fi rendszeren.

Hi-Fi minőségű Bluetooth® (aptX® és AAC) zenestreaming

Hi-Fi minőségű Bluetooth® (aptX® és AAC) zenestreaming

A fejlett technológia révén a Bluetooth® funkción keresztül streamelt hang új szintre emelkedik. A Standard Bluetooth® audio SBC kodeket alkalmaz, amelyet alapvető hangátvitelre terveztek, ennek következtében a felhasználó nem mindig elégedett vele. A Hi-Fi adapter azonban hifi (aptX® és AAC) Bluetooth® vezeték nélküli technológiát mondhat magáénak - és ezáltal gazdag, erőteljes és kristálytiszta hangzást nyújt. A Philips most olyan hangminőséget nyújt, amit Ön mindig is elvárt, hiszen a legújabb Android™ okostelefonokkal, táblagépekkel és egyéb készülékekkel is kompatibilis a rendszer. Vezeték nélküli zenehallgatás minden eddiginél jobb minőségben.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

12

Értékelések

4
1

27/03/2018

Magyarország

Magyarország

Nem okozott csalódást. Azt kaptam amiért fizettem.

Nem ragadnék le a kapcsolódik/nem kapcsolódik témakörnél (egyébként hibátlanul működik). Számomra az AAC native streaming volt a fontos és az optikai valamint az analóg portok együttes megléte. Ezen felül a multipontos csatlakozás a család többi tagja részére. Egyedül a Philips kínálatában találtam ilyen terméket.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AEA2700 Bluetooth® adapter

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AEA2700 Bluetooth® adapter

16/03/2018

Magyarország

Magyarország

Nekem bevált, remekül teszi a dolgát

Az első tapasztalataim alapján remek kis (szó szerint is kicsi) készülék. Egy HP laptoppal és egy Huawei P8 Lite-tal tökéletesen jól elboldogul egy nappaliban, kb. 4 méterre lévő házimozi erősítő kapja így róluk a jelet, és mind a párosítás, mind a lejátszás eleddig teljesen rendben van. A két eszköz közötti váltás igencsak gyors, mint ahogy elég a mobilin csak a szünet gombra kattintani és már vált is egyből vissza a laptopra a hang. Nekem nagyon tetszik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AEA2700 Bluetooth® adapter

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AEA2700 Bluetooth® adapter

29/11/2017

Magyarország

Magyarország

Jó hanja van

HiFi rendszerhez használom, nagyon jó hangja van, szinte nincs különbség a kábeles megoldáshoz képest. Jól működik, nagyon ritkán kell újraindítani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AEA2700 Bluetooth® adapter

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AEA2700 Bluetooth® adapter

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.