Hi-Fi minőségű Bluetooth® (aptX® és AAC) zenestreaming

A fejlett technológia révén a Bluetooth® funkción keresztül streamelt hang új szintre emelkedik. A Standard Bluetooth® audio SBC kodeket alkalmaz, amelyet alapvető hangátvitelre terveztek, ennek következtében a felhasználó nem mindig elégedett vele. A Hi-Fi adapter azonban hifi (aptX® és AAC) Bluetooth® vezeték nélküli technológiát mondhat magáénak - és ezáltal gazdag, erőteljes és kristálytiszta hangzást nyújt. A Philips most olyan hangminőséget nyújt, amit Ön mindig is elvárt, hiszen a legújabb Android™ okostelefonokkal, táblagépekkel és egyéb készülékekkel is kompatibilis a rendszer. Vezeték nélküli zenehallgatás minden eddiginél jobb minőségben.