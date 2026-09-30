TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM102SB/00

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Az ESee CAM102 videokamera Full HD minőségű felvételei kristálytisztán idézik fel emlékeit. Készítsen videókat egyetlen gombnyomással. Ossza meg másokkal TV-jén és online formában. Egyszerű csatlakoztatás a beépített USB csatlakozóval.

Összes előny megtekintése

Élje át újra emlékeit HD minőségben!

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Micro SD-kártyanyílás max. 32 GB-ig, 16 órányi HD videóhoz

Micro SD-kártyanyílás max. 32 GB-ig, 16 órányi HD videóhoz

A Philips videokamera micro SD-kártyanyílásának köszönhetően végre annyit filmezhet, amennyit csak szeretne. A kisméretű, de nagy tárolási kapacitású micro SD-kártyákon biztonságosan tárolhatja összes videofelvételét és fényképét. A kis méretnek hála, néhánnyal többet becsomagolni és magunkkal vinni igazán nem jelent gondot. A videokamera kártyanyílása kompatibilis az összes univerzális micro SD-kártyával, ezáltal a memória akár 32 GB-ra növelhető, ami 16 órányi HD videofelvételt jelent. Folytassa bátran a felvételt.

Filmszerkesztő szoftver egyedi videók készítéséhez

Élje át újra emlékei minden részletét Full HD minőségű videókon!

Élje át újra emlékei minden részletét Full HD minőségű videókon!

Videofelvételeit teljes nagyfelbontású minőségben (Full HD 1080p) rögzítheti és tekintheti meg. Az „1080” a kijelző felbontását jelenti a képernyő vízszintes sorainak számában kifejezve. A „p” a progresszív pásztázásra, azaz a sorok szekvenciális megjelenítésére utal minden egyes képkockán. Az 1080p az átlagos mobiltelefonoknál és digitális kameráknál messze jobb képminőséget nyújt. Ráadásul a videokamera ugyanazt a H.264 videoformátumot használja, mint a Blu-ray lejátszók és lemezek. Ez az igen kifinomult formátum remek HD képminőséget nyújt, így lehetővé teszi, hogy a videofilmek segítségével emlékeit kristálytisztán megőrizze.

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.