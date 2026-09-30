2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CAM102SB/00
Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok
Az ESee CAM102 videokamera Full HD minőségű felvételei kristálytisztán idézik fel emlékeit. Készítsen videókat egyetlen gombnyomással. Ossza meg másokkal TV-jén és online formában. Egyszerű csatlakoztatás a beépített USB csatlakozóval.
A Philips videokamera micro SD-kártyanyílásának köszönhetően végre annyit filmezhet, amennyit csak szeretne. A kisméretű, de nagy tárolási kapacitású micro SD-kártyákon biztonságosan tárolhatja összes videofelvételét és fényképét. A kis méretnek hála, néhánnyal többet becsomagolni és magunkkal vinni igazán nem jelent gondot. A videokamera kártyanyílása kompatibilis az összes univerzális micro SD-kártyával, ezáltal a memória akár 32 GB-ra növelhető, ami 16 órányi HD videofelvételt jelent. Folytassa bátran a felvételt.
Videofelvételeit teljes nagyfelbontású minőségben (Full HD 1080p) rögzítheti és tekintheti meg. Az „1080” a kijelző felbontását jelenti a képernyő vízszintes sorainak számában kifejezve. A „p” a progresszív pásztázásra, azaz a sorok szekvenciális megjelenítésére utal minden egyes képkockán. Az 1080p az átlagos mobiltelefonoknál és digitális kameráknál messze jobb képminőséget nyújt. Ráadásul a videokamera ugyanazt a H.264 videoformátumot használja, mint a Blu-ray lejátszók és lemezek. Ez az igen kifinomult formátum remek HD képminőséget nyújt, így lehetővé teszi, hogy a videofilmek segítségével emlékeit kristálytisztán megőrizze.
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