Valódi fából, kézzel készített hangsugárzó-doboz a valósághű hangzás érdekében

A történelem során mindig is fát használtak a legkiválóbb hangszerek elkészítéséhez. Természetes akusztikai jellemzői miatt a fát manapság is gyakran választják a legkiválóbb hangszerek és audioberendezések alapanyagának. Ez a hangsugárzó nem csupán kézzel és fából készült, hanem speciális fahajlítási technikákat is alkalmaztak a ház megfelelő görbületének kialakításához. A pontosan kiszámított görbület csökkenti a nem kívánt rezgéseket, és megszünteti a hang torzítását, ezáltal természetes, élethű hangzást biztosít.