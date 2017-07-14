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Gyártás megszűnt

Philips Fideliodokkolós hangrendszer

DTM5095/12

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze a iPod/iPhone/iPad készüléken tárolt zenét vezeték nélkül

Hallgassa a zenét vezeték nélkül, a Bluetooth® technológia segítségével. Ez a Philips dokkolóegység lejátssza a zenefájlokat CD-ről vagy iPod/iPad/iPhone készülékről – Lightning csatlakozón keresztül –, széles, magával ragadó, kristálytiszta hangzást biztosítva a LivingSound és Pure Digital technológiáknak köszönhetően.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Élvezze a iPod/iPhone/iPad készüléken tárolt zenét vezeték nélkül

  • Bluetooth

  • Lightning csatlakozóval

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

LivingSound: nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzás

LivingSound: nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzás

A Philips szabadalmaztatás alatt álló LivingSound technológiájának köszönhetően hihetetlenül kitágult a szoba azon része (sweet spot), ahol ideálisak a sztereó zene hallgatásának körülményei. A különböző hangfeldolgozó eljárásokat kombináló LivingSound technológia a hangtér olyan apró részleteit is megeleveníti, amelyek egy kompakt sztereó rendszeren gyakran elvesznek. A végeredmény a sweet spotból szétáradó, minden elképzelhetőnél szélesebb hangtér, amely a helyiség minden pontját egyenletesen betölti. A zenei élmény nem korlátozódik többé egy hagyományosan szűk térrészre. Optimális sztereó hangzás a kitágult térben.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

14/07/2017

Polska

Polska

dobry sprzęt do pokoju dziecka

dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DTM5095 wieża z podstawką dokującą

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DTM5095 wieża z podstawką dokującą

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.