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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élvezze a iPod/iPhone/iPad készüléken tárolt zenét vezeték nélkül
Hallgassa a zenét vezeték nélkül, a Bluetooth® technológia segítségével. Ez a Philips dokkolóegység lejátssza a zenefájlokat CD-ről vagy iPod/iPad/iPhone készülékről – Lightning csatlakozón keresztül –, széles, magával ragadó, kristálytiszta hangzást biztosítva a LivingSound és Pure Digital technológiáknak köszönhetően.
Bluetooth
Lightning csatlakozóval
Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
A Philips szabadalmaztatás alatt álló LivingSound technológiájának köszönhetően hihetetlenül kitágult a szoba azon része (sweet spot), ahol ideálisak a sztereó zene hallgatásának körülményei. A különböző hangfeldolgozó eljárásokat kombináló LivingSound technológia a hangtér olyan apró részleteit is megeleveníti, amelyek egy kompakt sztereó rendszeren gyakran elvesznek. A végeredmény a sweet spotból szétáradó, minden elképzelhetőnél szélesebb hangtér, amely a helyiség minden pontját egyenletesen betölti. A zenei élmény nem korlátozódik többé egy hagyományosan szűk térrészre. Optimális sztereó hangzás a kitágult térben.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
MZet
14/07/2017
Polska
dobry sprzęt do pokoju dziecka
dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DTM5095 wieża z podstawką dokującą
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DTM5095 wieża z podstawką dokującą