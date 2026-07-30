2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FC8030
1 AFS-mikroszűrő
Kiváló szűrőteljesítmény
6 havonta cserélje
Kompatibilitás: FC9300...19
Az AFS mikroszűrő összegyűjti a finom port, mielőtt a készülék kifújná a levegőt a pormentes környezetbe és a tiszta levegőbe.
s-filter szűrő - a széles körben elterjedt, szabványos kimeneti levegőszűrő emblémájáról könnyen felismerhető. Tervezésének köszönhetően a legtöbb Philips, Electrolux, AEG, Volta és Tornado porszívóhoz alkalmazható.
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