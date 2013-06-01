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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Turbo kefe
A hajszálak és a bolyhok hozzátapadnak a szőnyeghez, az apróbb koszdarabkák pedig belesüppednek a szőnyeg felületébe. Ez a forgókefével ellátott szívófej aktívan távolítja el a háztartásban előforduló zavaró koszt.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
bartosz
01/06/2013
Polska
koniec z włosami na dywanie
coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
monikaust
21/08/2012
Polska
idealna do usuwania sierści z dywanu
rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
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