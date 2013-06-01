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  • Kiváló takarítási teljesítmény szőnyegen
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  • Kiváló takarítási teljesítmény szőnyegen
  • Kiváló takarítási teljesítmény szőnyegen
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  • Kiváló takarítási teljesítmény szőnyegen

Gyártás megszűnt

Szívófej

FC8043/01

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kiváló takarítási teljesítmény szőnyegen
A Turbo kefe szívófejjel a szőnyegek alaposan kitisztíthatók, a hajszálak és a bolyhok gyorsan eltávolíthatók. A forgókefe hatékonyan távolítja el a port és a hajszálakat, ezáltal 25%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény érhető el a szőnyegeknél.
Összes előny megtekintése

25%-kal hatékonyabb szőnyegtisztítás

Kiváló takarítási teljesítmény szőnyegen

  • Turbo kefe

Forgókefe a szőnyeg alapos tisztításáért

Forgókefe a szőnyeg alapos tisztításáért

A hajszálak és a bolyhok hozzátapadnak a szőnyeghez, az apróbb koszdarabkák pedig belesüppednek a szőnyeg felületébe. Ez a forgókefével ellátott szívófej aktívan távolítja el a háztartásban előforduló zavaró koszt.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

01/06/2013

Polska

Polska

koniec z włosami na dywanie

coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

21/08/2012

Polska

Polska

idealna do usuwania sierści z dywanu

rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. A Philips szívófejjel összehasonlítva