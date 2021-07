Az új 3 az 1-ben TriActive szívófej: a durva és finom port is felszippantja

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a port. 2) az elején lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződéseket is felszippantja. 3) A bal és jobb oldalsó levegőcsatornái felszedik a közvetlenül a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.