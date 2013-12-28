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Gyártás megszűnt

Mini Hi-Fi rendszer

FWM6000/10

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes, tiszta és nagyszerű hangzás

Az FWM6000/10 Hi-Fi rendszer 550 W RMS és 7500 W PMPO kimeneti teljesítményű zenelejátszást biztosít. A mélynyomó gazdag mélyhangokat, míg az UniSound technológia tiszta és természetes hangzást biztosít. Élvezze a zenét USB eszközökről és hordozható zenelejátszókról.

Összes előny megtekintése

ezzel a hangrendszerrel

Erőteljes, tiszta és nagyszerű hangzás

  • 550 W-os

Rippeljen zenét CD-ről, rádióból és karaoke berendezésről USB eszközre!

Rippeljen zenét CD-ről, rádióból és karaoke berendezésről USB eszközre!

UniSound technológia a természetes, kristálytiszta hangzás érdekében

UniSound technológia a természetes, kristálytiszta hangzás érdekében

Készüljön fel a tagadhatatlanul tisztább és természetesebb zenére. Az UniSound technológia az akusztikai tervezési és mérnöki szakértelemnek köszönhetően úgy adja vissza a hangokat, ahogy azt az előadó megálmodta. A hagyományos hangsugárzókban a magas- és mélyhangszórók különböző helyen szólaltatják meg a hangokat. Ez komoly interferenciát okoz, amely torzítja a hangzást, és természetellenes, tompa, elfojtott hangokat eredményez. Az UniSound felszabadítja a zenét: a magas- és mélyhangszórót különleges pozícióba helyezi, valamint pontos szűrőváltó technikát alkalmaz, így jócskán lecsökkenti az interferenciát, és az eredetihez hű, természetes hangzást nyújt.

Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében

0

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

28/12/2013

Polska

Polska

Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego

Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FWM6000 Miniwieża Hi-Fi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FWM6000 Miniwieża Hi-Fi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.