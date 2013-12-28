2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljes, tiszta és nagyszerű hangzás
Az FWM6000/10 Hi-Fi rendszer 550 W RMS és 7500 W PMPO kimeneti teljesítményű zenelejátszást biztosít. A mélynyomó gazdag mélyhangokat, míg az UniSound technológia tiszta és természetes hangzást biztosít. Élvezze a zenét USB eszközökről és hordozható zenelejátszókról.
550 W-os
Készüljön fel a tagadhatatlanul tisztább és természetesebb zenére. Az UniSound technológia az akusztikai tervezési és mérnöki szakértelemnek köszönhetően úgy adja vissza a hangokat, ahogy azt az előadó megálmodta. A hagyományos hangsugárzókban a magas- és mélyhangszórók különböző helyen szólaltatják meg a hangokat. Ez komoly interferenciát okoz, amely torzítja a hangzást, és természetellenes, tompa, elfojtott hangokat eredményez. Az UniSound felszabadítja a zenét: a magas- és mélyhangszórót különleges pozícióba helyezi, valamint pontos szűrőváltó technikát alkalmaz, így jócskán lecsökkenti az interferenciát, és az eredetihez hű, természetes hangzást nyújt.
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Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Wooj3Q
28/12/2013
Polska
Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego
Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.