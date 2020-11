A teljesen kivehető központi egység pillanatok alatt tisztítható

A hatékonyság és az egyszerű használat fontos szempont volt, amikor a Saeco 30 évvel ezelőtt feltalálta az első kávéfőző-termékcsoportot, mely napjainkban, továbbra is a technológia eltökéltségének és ösztönző erejének bizonyítéka maradt. Most is, ahogy mindig, egyszerű tisztítani - csak vegye ki, és öblítse el néhány másodpercig a csap alatt, majd ugyanilyen könnyedén helyezze vissza.