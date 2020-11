12 előre beállított program kenyérsütéshez, dagasztáshoz és lekvárkészítéshez

A Philips kenyérsütő 12 könnyen használható, előre beállított programmal rendelkezik, melyekkel bármilyen kenyeret elkészíthet: az egészséges teljes kiőrlésűtől egészen a gluténmentesig, sőt a francia és édes változatokig. Segítségével ízletes tészta, és még lekvár is készíthető. Bármit is süt, az eredmény mindig finom és egyszerűen elkészíthető, mivel a lehető legjobb eredmény érdekében a programok tartalmazzák a hőmérséklet és az idő beállítását is. Ha siet, a gyors programmal rövidebb idő alatt, vagy a szuper gyors programmal akár egyetlen óra alatt készíthet ízletes kenyeret.