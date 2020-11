Receptfüzet tele inspiráló receptekkel, tippekkel és trükkökkel

Az AirFryer készülékhez egy mesterszakács által írt, inspiráló receptfüzet is jár, amelyben a 30 könnyen elkészíthető, ízletes fogás mellett hasznos tanácsokat is talál. Kényeztesse családját és magát otthoni csirkefalatokkal, sült hallal, tapas-szal, quiche-sel és még sok minden mással. Az AirFryer-rel ételei nemcsak finomak, hanem egészségesek is lesznek.