Igen, az új Airfryer XXL készülékben akár családi ebédeket is készíthet. A hatalmas kapacitásnak köszönhetően könnyedén süthet hatalmas és ízletes ételeket. Egy egész csirkét vagy akár 1,4 kg hasábburgonyát is megsüthet, így az egész családnak vagy a barátoknak elegendő ételt készíthet. A 7,3 literes kosárnak köszönhetően akár 6 adag ételt is készíthet.