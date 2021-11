Családi méretű, sütbőben sült ételek kevesebb idő és erőfeszítés mellett

Az új családi méretű sütőedénynek és a 9 muffinkehelynek köszönhetően elkészítheti az összes kedvenc receptjét a sütőben. A Philips sütőedény akár 4 adag lasagna, 8-9 adag torta sütésére is alkalmas, valamint egyszerre több étel is süthető benne. Tapadásmentes bevonatának köszönhetően ideális raguk, rataouille, frittaták, gratinok, szószos húsok és egyéb ételek sütéséhez is.