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Gyártás megszűnt
Kreatív stílusok és állandó gondoskodás
Számtalan stílus! A SalonMultistylist 8 in 1 nyolc különböző kerámia formázótartozékkal rendelkezik. Tökéletes bármilyen stílus kialakítására, amelyet csak ki tud találni... sőt még többre.
A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.
A kerámialapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen egyenes és csillogó lesz.
Ez a tartozék könnyűszerrel rácsúsztatható a hajsütővasra, segítségével megnövelhető a hajvolumen, és gyönyörű hullámos frizurák készíthetők.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Ruda109
06/11/2012
Polska
Świetny produkt
Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)